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В Краснодаре трамвай № 4 на три дня сократит время работы. Это связано с капитальным ремонтом трамвайного пути на перекрестке улиц Просторной и Дежнева. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Ремонт будет проводиться в ночное время, - уточнила представитель пресс-службы.

Трамвайный маршрут сократит рейсы со 2 по 4 августа. Время отправления последних вагонов из Комсомольского микрорайона — в 22:27, от Индустриальной — в 21:42.

В пресс-службе обратили внимание, что после 22:00 трамваи направят от Индустриальной в Пашковский жилой массив до остановки «Улица Бершанской».