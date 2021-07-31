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Общество31 июля 2021 19:39

На Кубани Ахтарская судоверфь спустила на воду первое научно-исследовательское судно

Компания построила катамаран с нуля
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани Ахтарская судоверфь спустило на воду первое научно-исследовательское судно. Компания построила катамаран с нуля. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Первым судном стал борт «Черноморец».

– Мы прилагаем много усилий по возрождению промышленного потенциала района и края. Сегодняшнее событие – уверенный шаг в этом направлении, – сказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

На ближайшее время намечено испытание ходовой части и навигации «Черноморца». Борт будет исследовать акватории Черного и Азовского морей и искать затонувшую военную технику.