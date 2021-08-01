Погода на 1 августа 2021 года в Краснодаре: красная жара раскалит мегаполиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красная жара надвигается на Краснодар. Сегодня днем температура воздуха в краевой столице прогреется до плюс 39 градусов. Это рекордный показатель за неделю.

Так жарко в Краснодаре не было уже пару недель. Спасатели рекомендуют людям воздержаться от прогулок на свежем воздухе и оставаться дома.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 августа 2021 года в Краснодаре.

- В воскресенье температура воздуха в Краснодаре прогреется до плюс 39-40 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на улицах Краснодара ожидается сильный ветер. Днем порывы составят 12 м/с.