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Общество1 августа 2021 9:53

Погода на 1 августа 2021 года в Анапе: адское пекло установится на побережье Черного моря

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 1 августа 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 1 августа 2021 года в Анапе: адское пекло установится на побережье Черного моря

Погода на 1 августа 2021 года в Анапе: адское пекло установится на побережье Черного моря

Фото: Максим ПЕСКОВ

Адское пекло установится на побережье Черного моря. Уже сегодня воздух в Анапе прогреется до плюс 30 градусов. Это один из самых высокий показателей за неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 августа 2021 года в Анапе.

- В воскресенье на курорте установится теплая погода. Температура воздуха днем составит около 30-32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается полный штиль. Порывы ветра не превысят 2-3 м/с.