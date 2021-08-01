Погода на 1 августа 2021 года в Анапе: адское пекло установится на побережье Черного моря
Фото: Максим ПЕСКОВ
Адское пекло установится на побережье Черного моря. Уже сегодня воздух в Анапе прогреется до плюс 30 градусов. Это один из самых высокий показателей за неделю.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 августа 2021 года в Анапе.
- В воскресенье на курорте установится теплая погода. Температура воздуха днем составит около 30-32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.
Также на курорте ожидается полный штиль. Порывы ветра не превысят 2-3 м/с.