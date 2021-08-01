Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. «КП» – Кубань» каждый день следит за развитием ситуации с распространением страшной инфекции в регионе.

Только за 24 часа на Кубани было сдано сразу 264 положительных теста на инфекцию. Этот показатель стал одним из самых высоких на уходящей неделе.

Первое место антирейтинга ушло Краснодару. В краевой столице за предыдущие сутки было выявлено сразу 44 заболевших. Еще 25 человек инфицировались в Выселковском районе. Замкнул тройку антирейтинга Горячий ключ. За сутки на курорте было сдано 20 положительных тестов на COVID-19.

Отметим, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она началась в Краснодарском крае еще в прошлом году. За восемь месяцев прививку от COVID-19 сделали свыше почти 1,5 миллиона жителей Кубани.