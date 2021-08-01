Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 300 пожилых жителей Кубани обрели приемную семью в рамках краевой программы. Она направлена на поддержку один пенсионеров.

Программу «Приемная семья для пожилых граждан и инвалидов» реализуется в Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Демография».

Отметим, что подобная форма социальной поддержки возникла на Кубани еще десять лет назад. Одинокие пенсионеры, которые нуждались в помощи и уходе по состоянию здоровья, обретали новую семью. Они жили с людьми, которые не были им близкими родственниками.

За время программы на Кубани появились 265 приемных семьей. Благодаря им обрели уход и заботу 282 пенсионера.