Стреляет пламенем: в Краснодаре собрали первую в мире машину – огнемёт

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Помните легендарную машину Джеймса Бонда? Она стреляла языками пламени и была настоящим кошмаром для врагов агента 007.

В Краснодаре создали копию легендарного автомобиля. Только вместо Aston Martin DB5 взяли обыкновенную шестерку.

Ребята сняли фары, перебрали двигатель и добавили огнемет. Упаковали его под капот. Создавали «оружие» прямо в гараже в спальном районе города.

- Друзья, мы сделали машину – огнемет. Сейчас посмотрим, что из этого получится, – говорит Ваган Микаелян.

Затем мужчина садится в шестерку, сдает назад и жмет на пуск. Из фар вырываются огромные языки пламени. Картина зловещая, словно попал в фильм ужасов. Пламя разносится на десятки метров – такой мощный механизм.

- Что ж, вы видели, какой мощный огонь выдает наш дракон, – заключает мужчина.

Ваган Микаелян – организатор боев машин. Они проходят в Краснодаре каждое лето. Обычно проигравшие авто увозят на эвакуаторе. На предстоящем турнире спецтехники не будет. Ее заменит дракон. Первую проигравшую машину он спалит из огнемета. Само собой, без водителя. Но зрелище будет жутким.