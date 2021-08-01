Сочинская теннисистка Елена Веснина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Елена Веснина.

1 августа в Токио состоялся важнейший матч - разграны медали в теннисе. У сочинской теннисистки Елены Весниной заслуженное серебро. Вместе с Асланом Карацевым она сражалась в борьбе за золото Олимпийских игр с еще одной российской парой – Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

За победу спортсмены боролись без малого два часа. Но упускать золото не хотел никто. Из-за того, что Веснина и Карацев сравняли счет в финале микста, судьбу матча решил чемпионский тай-брейк. Здесь уже удача улыбнулась соперникам.

- Поздравляю всех наших теннисистов с заслуженными наградами! - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - И отдельно хочу поздравить Елену с днем рождения, который она сегодня празднует на олимпийском корте, и пожелать дальнейших побед, здоровья и счастья!