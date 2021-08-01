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Закрытый на ремонт участок улицы Черкасской откроют для проезда до конца лета. Сейчас рабочие занимаются укладкой асфальта.

— Уже завершаются работы по переустройству сетей газоснабжения и связи, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Отметим, что рабочие приведут в порядок участок от улицы Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Его протяженность составляет 700 метров.

Благодаря ремонту проезжая часть увеличится до трех полос. Также на участке обновят ливневку и тротуары и установят 24 опоры освещения.