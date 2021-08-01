20-летний парень нарушил ПДД и напал на полицейского в Краснодарском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ужасный инцидент случился прошлой ночью в Ейске. Здесь молодой человек напал на полицейского. Во время патрулирования правоохранители заметили на центральном пляже молодого человека. Он шел по проезжей части и не обращал внимания на водителей, которые проезжали мимо.

Сотрудники ГИБДД попросили парня покинуть часть, но он проигнорировал требования. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек уже держит полицейского за грудь, а затем бросает правоохранителя на землю.

- Сейчас 20-летний местный житель задержан. Он пытался скрыться с места происшествия, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в отношении парня составлен протокол об административном правонарушении. Все материалы по данному делу направлены в следственные органы.