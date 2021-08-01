Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Анапе бензовоз протаранил электричку Керчь – Анапа. Водитель фуры доставлен в местную больницу с травмами.

Ужасная авария произошла в воскресенье утром, 1 августа. В районе 8:30 на переезде в поселке Виноградный под Анапой дорогу не поделили электричка и бензовоз, который проехал на красный свет.

- Водитель автомобиля «Нефаз» допустил столкновение с электричкой, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Они выясняют все обстоятельства аварии.