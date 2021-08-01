Елена Веснина

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Елену Веснину с серебром Олимпиады в Токио. Она стала второй в миксте. Воспитанница сочинского школы №9 по теннису выступала в дуете с Асланом Карацевым.

В финале они сошлись с другими представителями России – Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. После двух сетов счет был равным – 1:1. Но в третьей партии сильнее оказались соперники Весниной и Казарцева.

— Знаменательно, что олимпийскую медаль Елена завоевала в свой день рождения. Наша землячка навсегда вписала свое имя в историю мирового тенниса и олимпийского движения. Это яркий пример целеустремленности и упорной работы на результат, — поздравил спортсменку мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отметим, что это не первая Олимпийская медаль для Елены Весниной. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она взяла золото в парном разряде.