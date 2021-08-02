В Краснодаре в День ВДВ возложат цветы к мемориалам

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День ВДВ отмечается 2 августа. Десантники в Краснодаре почтут память погибших в локальных войнах. Они возложат цветы к мемориалам.

- 2 августа в 11 часов утра десантники могут почтить память у Вечного Огня и бюста генерала Маргелова на территории школы № 6, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что никаких шествий в День ВДВ в Краснодаре официально не планируется. В мэрии напомнили, что повреждение машин и дорог, также как и препятствие движению транспорта может быть уголовно наказуемо.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре отключат фонтаны в день ВДВ из-за профилактической чистки. Они не будут работать со 2 по 4 августа.