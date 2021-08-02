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Происшествия2 августа 2021 9:04

В озере Горячего Ключа утонул 4-летний ребенок из многодетной семьи

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Это единственный оборудованный в городе пляж со спасательной вышкой

Это единственный оборудованный в городе пляж со спасательной вышкой

Трагедия случилась 1 августа. 4-летний малыш купался в городском озере Горячего Ключа, в один момент мальчик пропал из виду. Спасти ребенка не удалось.

В СК подтвердили гибель ребенка.

- Действительно, накануне утонул в озере 4-летний мальчик. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Местные жители сообщили, что ребенок из многодетной семьи. Но следователи подробности ситуации не разглашают.