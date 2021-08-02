Кубанские байдарочницы Светлана Черниговская и Кира Степанова прошли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Фото: Кира Степанова

Сразу две кубанские спортсменки пробились в полуфинал Олимпийских игр и теперь поборются за медали.

Светлана Черниговская обошла соперниц в одиночном заезде на 200 метров, продемонстрировав второй результат (41.540). Ее обогнала спортсменка из Новой Зеландии Лиза Кэррингтон. Замкнула тройку — байдарочница из Сербии Милица Новакович

Также в полуфинал прошла Кира Степанова. Она соревновалась в заезде на 500 метров в дисциплине «гребля на байдарках-двойках». Напарницей кубанской спортсменки стала представительница из Ульяновска Варвара Баранова. В своем заезде они стали вторыми, показав результат в 1 минуту 47,874 секунд. Первыми финишировали байдарочницы из Венгрии. Их результат — 1 минута 45,735 секунд.

Выйдут ли девушки в финал, станет известно уже завтра. Заезды пройдут 3 августа в 3:00 (одиночный заезд) и в 4:23 (байдарки-двойки). Время московское.