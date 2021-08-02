Погода в Краснодаре 2 августа 2021: в городе ожидается опасная жара

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Узнали, какой будет погода в Краснодаре 2 августа. В городе, по данным синоптиков, ожидается опасная жара. Специалисты не советуют днем долгое время находится на солнце.

- 2 августа в Краснодаре без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 37-39 градусов. Такие показатели относятся к опасным явлениям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоит отметить, что в юго-восточных предгорных районах края жарить 2 августа будет до 40 градусов.