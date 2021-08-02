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Общество2 августа 2021 10:32

На набережной Приморско-Ахтарска снесли незаконный бар

Самострой демонтировали за несколько дней
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Решение суда исполнено в полном объеме

Решение суда исполнено в полном объеме

Азовское побережье продолжают очищать от незаконных построек. Так, в Приморско-Ахтарске выявили бар-самострой. Территорию возле пляжа освободили за несколько дней.

- Городской суд обязал владельца самостоятельно демонтировать помещение бара, который находился на незаконно занятой земельной территории. Но хозяин заведения продолжал работать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по региону.

Позже приставы направили в районную администрацию предложение о сносе бара с взысканием компенсации. Но владелец не стал дожидаться подрядчика и самостоятельно снес строение.