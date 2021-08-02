Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 10:52

Мэрия Краснодара визуализировала транспортные проблемы города и их решение

В презентации показали планы по разрешению ситуации на десятилетие
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре очень сложная дорожно-транспортная инфраструктура. Жители часто жалуются на пробки, недостаточное количество парковок, велодорожек. В мэрии визуализировали ситуацию, которая на сегодняшний день складывается на дорогах города.

- Эту визуализацию мы сделали в виде ролика. В нем рассказывается, что уже сделано и какие планы на ближайшее десятилетие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В презентации рассказывается о проектировании, строительстве новых дорог, обновлении подвижного состава, о политике новой городской мобильности в целом.

Смотреть видеосюжет
О транспортной стратегии Краснодара
О транспортной стратегии Краснодара