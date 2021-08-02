Мэрия Краснодара визуализировала транспортные проблемы города и их решение

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В Краснодаре очень сложная дорожно-транспортная инфраструктура. Жители часто жалуются на пробки, недостаточное количество парковок, велодорожек. В мэрии визуализировали ситуацию, которая на сегодняшний день складывается на дорогах города.

- Эту визуализацию мы сделали в виде ролика. В нем рассказывается, что уже сделано и какие планы на ближайшее десятилетие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В презентации рассказывается о проектировании, строительстве новых дорог, обновлении подвижного состава, о политике новой городской мобильности в целом.