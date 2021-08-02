Названы самые зараженные города Кубани за сутки, Краснодар - на пятом месте

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отмечается рост числа зараженных COVID-19. По данным на 2 августа, за сутки в госпитали на Кубани попали еще 263, 19 из них – дети.

Самыми зараженными за день стали Сочи, Белореченский район, Анапа и Армавир. Здесь выявили 54, 25, 22 и 17 новых случаев соответственно. Краснодар оказался на пятом месте с 16 заболевшими. Столько же выявили и в Выселковском районе.

- 11 инфицированных в Мостовском, 10 – в Кореновском. В Лабинском районе подтвердили девять случаев, в Апшеронском – восемь, в Ейском и Ленинградском – по семь. В Геленджике, Туапсинском, Курганинском, Крымском, Темрюкском, Белоглинском районах по шесть заболевших, в Крыловском районе – пять, в Кущевском – четыре, - сообщили в оперштабе.

В других городах региона зараженных за сутки меньше. По три человека выявили с коронавирусом в Новороссийске и Новокубанском районе, по два – в Староминском и Тимашевском. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Динском, Красноармейском, Северском, Успенском, Новопокровском районах.

Сейчас в стационарах лечатся 3063 жителя с ковидом, на дому – 4959.

Стоит отметить, что увеличилось и количество летальный исходов, сегодня снова рекорд – 34 человека умерло в регионе с коронавирусом, накануне 32. В январе количество смертей за сутки достигало максимум 22.