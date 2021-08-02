В Сочи пьяный водитель сбил женщину на обочине и скрылся

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 1 августа в 20:30 на улице Джапаридзе в Хостинском районе города. Там, по предварительным данным, 64-летний водитель «Тойота Рав 4» сбил 42-летнюю женщину на обочине. В итоге пешеход получила ушибы мягких тканей, ей помогли на месте.

- Водитель уехал с места аварии, но его разыскали. Медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП»-Кубань в отделе пропаганду УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя составили административные материалы за оставление места аварии, вождение в пьяном виде и без прав.