В Темрюкском районе на берегу моря нашли груду бомб

Фото: ГУ Росгвардия по Краснодарскому краю

В районе поселка Ильич Темрюкского района местная жительница отправилась к берегу моря. Там она нашли груду боеприпасов и позвонила в Росгвардию. Прибывшие специалисты установили, что это 24 минометные мины калибра 50 и 81 мм времен войны.

- Снаряды вывезли в карьер, где их уничтожили по всем мерам безопасности, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Специалисты отмечают, что при обнаружении подозрительных предметов подходить крайне опасно.