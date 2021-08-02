В Краснодаре 1 сентября откроются четыре школы

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В Краснодаре 1 сентября для первых учеников распахнут свои двери школа на 1100 мест по улице Изобильной в поселке Российском, корпус школы № 46 в микрорайоне Гидростроителей, корпус на 300 мест школы № 87 в Юбилейном микрорайоне и школа на 1100 мест по улице Целиноградской.

Также может открыться и образовательное учреждение в поселке Новознаменском. Его в ближайшие дни планируют ввести в эксплуатацию.

- Посмотрим по школе в «Сосновом бору» в Новознаменском. Может быть, начнем учебный процесс только для начальных классов. Там потребуется дополнительное приобретение оборудования, — отметил мэр города Евгений Первышов.