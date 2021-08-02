Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 12:52

Спасатели Сочи за выходные трижды помогали туристам

Они выезжают на вызовы днем и ночью
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото пресс-службы ЮРПСО

Фото пресс-службы ЮРПСО

В Сочи спасатели каждый день выезжают на помощь. За выходные на курорте было три вызова. Так, в субботу ночью поступило сообщение, что на пляже Уч-Дере в Лазаревском районе женщина повредила ногу. Сотрудники МЧС на носилках передали пострадавшую «скорой».

- В субботу также спасатели выезжали на помощь мужчине. Он в составе незарегистрированной туристической группы травмировал ногу. К месту пришлось подавать вертолет Ка-32. С применением бортовой лебедки травмированного сочинца эвакуировали из горно-лесной местности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.

А в воскресенье днем мужчина упал с парапета в русло реки Псахе и не мог самостоятельно выбраться. Его также вытащили из воды подоспевшие спасатели.