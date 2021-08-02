В бюджет Краснодара поступило более 2 миллиардов рублей

Фото: архив «КП»-Кубань»

За первую половину 2021 года в городской бюджет поступило 2, 2 млрд. рублей. Значительный вклад внесли налоги на доходы физических лиц, совокупный доход, земельный налог и прибыль от организаций.

- План июля выполнен в полном объеме, несмотря на напряженные условия. Впервые город ставил перед собой задачу собрать в течение одного месяца более двух миллиардов рублей. В итоге, благодаря налогоплательщикам, собрали 2 млрд 198 млн рублей, - заявил директор департамента финансов Александр Чулков.

Расходы городского бюджета за прошедший период составили 21 млрд 512 млн рублей. Их направляли на развитие социальной сферы (12,2 млрд рублей), дорожного хозяйства (2,5 млрд рублей) и сферы ЖКХ (1,5 млрд рублей). В августе городской бюджет планируют пополнить на 1 млрд 276 млн рублей.