Для неотложной помощи жителям отдаленных поселений Кубани закупили 52 «Нивы»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в этом году в медучреждения первичного звена планируют поставить 299 машин. В конце прошлого месяца закупили 52 «Нивы». Их отправили в 41 организацию для оказания неотложной помощи жителям отдаленных и труднодоступных поселений.

Например, три «Нивы» уехало в сочинские села.

- Автомобили с высокой проходимостью в Сочи решат проблему труднодоступности сел Каштаны, Бестужевское, Аибга и других, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Стоит отметить, что с начала года в поселения Кубани поставили уже 89 машин. Еще больше сотни закупят до конца года.