Два пьяных жителя Кубани ворвались в дом к знакомым и убили их

Обвиняемые находятся под следствием уже год

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинение в отношении двух жителей Лабинского района. По версии следствия, пьяные двадцатилетние друзья пробрались в дом к своим знакомым – 52-летнему и 43-летнему мужчине и напали на них. Сначала они поссорились, набросились с ножом на одного, а затем решили убить и второго, чтобы скрыть следы. Потерпевшие скончались на месте.

Подозреваемых задержали, они находятся под следствием почти год.

- Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признали в полном объеме, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Парни находятся под стражей, им грозит срок вплоть до пожизненного.