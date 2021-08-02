Кадастровая палата Кубани помогла Дому ребенка

Фото пресс-службы Кадастровой палаты края

Кадастровая палата по Краснодарскому краю приняла участие в общероссийской акции «Месяц добрых дел». Сотрудники собрали пожертвования для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

- В рамках благотворительной акции специалисты отдела контроля и анализа деятельности передали сотрудникам Дома ребенка необходимые вещи. На пожертвования были закуплены пеленки, полотенца, детское мыло, влажные салфетки. В августе учреждение также установит кондиционер в кабинете для физиопроцедур после завершения ремонта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Кадастровая палата региона планирует в сентябре снова оказать помощь Дому ребенка. Сотрудники также закупят необходимые вещи для детей и передадут их в детдом.

- Все вместе мы делаем одно большое и доброе дело для тех, кто особо нуждается в этом. Своим примером мы хотели показать, что помочь может каждый. Достаточно купить те же пеленки или полотенца. Они всегда необходимы деткам. И это уже будет огромная помощь детскому дому, - отметила начальник отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.