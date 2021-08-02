Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 15:03

Жительнице Кубани срочно нужна помощь доноров

Девушка пострадала в ДТП
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Первая клиническая больница

Фото: Первая клиническая больница

21-летняя жительница Кубани Надежда Олейникова сильно пострадала в ДТП. Сейчас для того, чтобы девушка жила дальше, ей необходима помощь доноров.

- На сегодняшний день для помощи Надежде требуется сдать вторую положительную группу крови (Rh II+) в Краевой клинической больнице №1 города Краснодара, - сообщили «КП»-Кубань» в медучреждении.

Записаться для донации можно по телефону: 8(861)252-87-54. Узнать как подготовится к донации и противопоказания и где можно сдать кровь можно на сайте ядоор.ру или оставайсядонором.рф.