Жительнице Кубани срочно нужна помощь доноров

Фото: Первая клиническая больница

21-летняя жительница Кубани Надежда Олейникова сильно пострадала в ДТП. Сейчас для того, чтобы девушка жила дальше, ей необходима помощь доноров.

- На сегодняшний день для помощи Надежде требуется сдать вторую положительную группу крови (Rh II+) в Краевой клинической больнице №1 города Краснодара, - сообщили «КП»-Кубань» в медучреждении.

Записаться для донации можно по телефону: 8(861)252-87-54. Узнать как подготовится к донации и противопоказания и где можно сдать кровь можно на сайте ядоор.ру или оставайсядонором.рф.