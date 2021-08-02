Сотрудник Россельхознадзора Краснодара получал взятки от мясной лавки

Фото: архив

В Краснодаре закончили расследование уголовного дела в отношении главного инспектора Россельхознадзора. Известно, что в октябре 2019 года он узнал, что у владельца мясной лавки нет разрешающих документов на продажу товара. Тогда инспектор сказал, что готов помочь мужчине вести незаконную деятельность за 10-15 тысяч рублей в месяц. В итоге за все время сотрудник получил 110 тысяч рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю, - сообщили в пресс-службе Следкома Кубани.

Свою вину сотрудник признал, сейчас уголовное дело передали в суд.