Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 15:32

Сотрудник Россельхознадзора Краснодара получал взятки от мясной лавки

Теперь он отправится под суд
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив

Фото: архив

В Краснодаре закончили расследование уголовного дела в отношении главного инспектора Россельхознадзора. Известно, что в октябре 2019 года он узнал, что у владельца мясной лавки нет разрешающих документов на продажу товара. Тогда инспектор сказал, что готов помочь мужчине вести незаконную деятельность за 10-15 тысяч рублей в месяц. В итоге за все время сотрудник получил 110 тысяч рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю, - сообщили в пресс-службе Следкома Кубани.

Свою вину сотрудник признал, сейчас уголовное дело передали в суд.