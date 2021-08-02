Медики Краснодара объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса

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Напомним, трагедия случилась в хуторе Ленина. Там семья из пяти человек вакцинировались от коронавируса, а после в разные даты с тяжелыми последствиями для организма скончались мама, папа, бабушка и дедушка. В живых осталась школьница, сейчас она сирота.

Росздравнадзор начал проверку. Предварительно, причиной смерти могло стать заболевание в поздней форме. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на источник здравоохранения.

- У них были тяжелые соматические заболевания – от сахарного диабета до искусственной почки. А прививка была поставлена в инкубационном периоде заболевания, - уточнил источник.