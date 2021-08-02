На Кубани до конца года откроют 13 новых школ

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае появятся 13 новых школ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев на планерном заседании, которое состоялось сегодня, 2 августа. Так, с 1 сентября в крае начнут работать 9 новых школ: в Краснодаре, Сочи, Кореновске и станице Брюховецкой. К концу года планируют открыть еще 4: в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и в Новокубанском районе.

- До 1 сентября остался месяц. Сегодня необходимо сверить часы, насколько мы готовы к новому учебному году. Осенью в школу пойдут почти 725 тысяч школьников – это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Важно обеспечить безопасные и комфортные условия для получения детьми качественного образования, – заявил губернатор.

Также на заседании обсудили тему вакцинации работников учебных заведений. По сообщению заместитель главы Анны Миньковой, на сегодняшний день привились почти 33 тысяч педагогов. Особое внимание уделили и сотрудникам пищеблоков. Из трех тысяч привились 2200.