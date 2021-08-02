В Краснодаре 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии на подстанции

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В краевом центре электросети продолжают страдать от изнывающей жары. Днем 2 августа из-за аварии на подстанции отключили свет сразу на нескольких улицах - Дзержинского, Брянской, Офицерской, Строителей, Шоссе Нефтяников, Гаражной и Рашпилевской.

- Без света остались около 2500 человек, в том числе 800 детей. Количество жилых домов уточняется, - сообщили «КП»-Кубань» специалисты.

Известно, что отключения случились из-за повреждения линий электропередач. Там сейчас не работают 22 трансформаторные подстанции.