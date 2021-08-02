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Общество2 августа 2021 18:12

Возле краснодарского цирка начали благоустраивать территорию

Там появятся крытые остановки и самая широкая велодорожка в городе
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Возле городского цирка, на участке от ул. Октябрьской до ул. Рашпилевской, начались строительные работы по благоустройству территории. Ранее здесь находились Скобяные ряды, которые теперь заменят на заездной карман для автобусов, крытые современные остановки с электронными табло и системой видеонаблюдения. Также здесь оборудуют самую широкую велодорожку в городе, обновят тротуары, высадят деревья и кустарники.

— Сейчас идет подготовительный этап, рабочие начали демонтаж старых оснований торговых павильонов и тротуарной плитки. При планировании концепции максимально постарались учесть потребности как перевозчиков, так и пассажиров., — заявил Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Завершить работы планируют до конца октября.