Дорогу Краснодар-Ейск реконструировали на 85%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе продолжаются работы на дороге от границы с Динской до станицы Медведковской. Сейчас там уложили уже более 85% асфальта – это семь километров из 10,9. Также здесь установлены системы весогабаритного контроля, площадки с весовым оборудованием, опоры и пролеты.

- Наносим дорожную разметку, устанавливаем перилы и знаки. Продолжается строительство путепровода в районе железнодорожного переезда станицы Медведовской, - отметил директор компании-подрядчика Дмитрий Никитин.

Также идет проектирование еще одного участка трассы в Динском районе. Полностью его хотят завершить в 2023 году.