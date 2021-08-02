Фото: sochi.ru.

В Сочи проводится международный конкурс скульптуры и дизайна. В связи с действующим режимом повышенной готовности все мероприятия творческого соревнования проходят онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Организатор конкурса – сочинское городское отделение общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России».

– Сначала мы хотели провести международный симпозиум по скульптуре. Но затем перевили его в новый формат - конкурс молодых дизайнеров и художников «Арт-батл «СкульптУРА», - рассказал главный архитектор города-курорта Антон Глушков.

Главная тема авторских скульптурных композиций – «Мацеста – огненная вода. Огонь. Вода». Итоги международного конкурса подведут в начале осени.