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Общество2 августа 2021 19:40

На курортах Краснодарского края проверяют, как соблюдаются правила заселения туристов

Мониторинговые группы посетили 10 санаториев и отелей в Сочи, Геленджике и Анапе
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На курортах Краснодарского края проверяют соблюдение правил заселения туристами. Мониторинговые группы посетили 10 санаториев и отелей в Сочи, Геленджике и Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В составе комиссий - представители регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, специалисты мэрий и сотрудники полиции. Они проверяют наличие необходимых документов в отдыхающих: отрицательных ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации и справок.

– Мы также разъясняем порядок действий в случае отказа от вакцинации туриста, подписавшего добровольное согласие, – рассказала врио министра курортов Мария Золотухина.

Работа мониторинговых групп продолжится до конца курортного сезона.