В Майкопе виновника ДТП, который проехал на красный и убил многодетную мать, ждет суд

Фото: пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

Виновника смертельного ДТП в Майкопе, который проехал на красный и убил многодетную мать ждет суд. В столице Адыгее завершено расследование уголовное дело о резонансной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

- После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Но в скором времени 25-летнего местного жителя удалось задержать, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Следствием установлено, что на момент совершения ДТП обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Дело передано в Майкопский городской суд.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жуткая авария случилась в ночь с 2 на 3 мая в станице Ханской, что в Майкопе. Здесь не поделили дорогу две отечественные легковушки. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой Приорой». 33-летнюю мать троих детей, которая находилась в салоне «Приоры», скончалась на месте.