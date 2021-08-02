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В Краснодаре борются с опасной амброзией. Более 300 га сорняка уничтожили в Прикубанском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

— Мы видим, в том числе в социальных сетях, жалобы на определенные территории. Реагируем на обращения, — сказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

Всего по 461 земельному участку направлены уведомления о скорейшем наведении санитарного порядка в части покоса карантинной растительности. Также по 273 адресам - в Россельхознадзор.

Кроме того, работа ведется в Карасунском, Западном, Центральном и других округах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать. Сейчас собственникам проще заплатить штраф, чем ликвидировать сорняк.