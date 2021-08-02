Скрин видео: danya_milokhin

Даня Милохин засветился в Анапе. Он прогулялся по улицам города-курорта. Видео звезда «ТикТока» выложил на своей странице в Instagram.

Популярный тиктокер Даня Милохин сейчас путешествует по Краснодарскому краю. Он приехал на Кубань в компании гламурного блогера Насти Ивлеевой. Напомним, что она снимает в регионе новый сезон тревел-шоу «Блогеры и дороги». Блондинка приехала с Даней Милохиным, Кариной Егамедиевой и другими звездами «ТикТока». Кроме того, в путешествии ее сопровождают блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки.

Сначала киногруппа приземлилась в аэропорту Краснодара, а затем отправилась в Майкоп. Далее – в Апшеронский район. Добрались и до Анапы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани фанатов популярного тиктокера Дани Милохина пришлось сдерживать казакам. На фан-встречу собрались толпы подростков.