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В Сочи проверят полицейского, который угрожал скинуть в море двух туристок. Действиям правоохранителей будет дана правовая оценка. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

- Несмотря на неоднократные просьбы сотрудников полиции прекратить громко выражаться нецензурной бранью и нарушать общественный порядок, женщины продолжали вести себя агрессивно, — отметили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи по местным пабликам разлетелось видео, как полицейские жестко скручивают двух туристок и уводят с пирса.

На кадрах отчетливо слышен голос полицейского: «Я сейчас тебя в воду выброшу». Это случилось в районе Сочинского морпорта.