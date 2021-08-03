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Общество3 августа 2021 0:16

Змея не помешала победе ФК «Сочи» над «Ахматом»

Остановленный из-за выползшей на поле рептилии матч завершился со счетом 2:1
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: pfcsochi

Фото: pfcsochi

Змея не помешала победе ФК «Сочи» над «Ахматом». Остановленный из-за выползшей на поле рептилии матч завершился со счетом 2:1. Об этом сообщили в футбольном клубе.

- Берём первые три очка в новом розыгыше РПЛ, - отметили в ФК «Сочи». - Браво, команда!

Лучшим игроком матча признан Кристиан Нобоа.

Матч "Ахмат" - "Сочи" остановили из-за выползшей на поле рептилии. На помощь пришел человек с вилами, чтобы убрать незваного гостя. В комментариях посыпались шутки о том, что такое могло произойти только в России, и что это был самый интересный момент матча.