Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 августа 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 3 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах.

Адлерский район

3 августа отключат электричество с 08:00 до 20:00 на улицах Ленана, Гастелло, Кирпичная, Дачная, Петрозаводская, Банановая, Лесная, Лазурная долина, Щорса, Аэровокзальная, Аэрофлотская, Мира, Ученическая, 26 Бакинских комиссаров, Кишиневская, Костромская, Геленджикская, Костромская, Пчеловодов, Цитрусовая, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная, Черновицкая, Авиационная, Демократическая, Кирова, Короленко, Старонасыпная, Кирова, Гастелло, Дачная, Банановая, Петрозаводская.

Хостинский район

3 августа с 07:00 до 19:00 не будет света у жителей улиц Кошевого , Молодогвардейская 2/30, 2, 2К, ул. Армянская, Пятигорская, СТ "Заполярник" 54/2, ул. Земнухова, Грибоедова 1-50, Лысая Гора, 1-30, Серафимовича, 5-25, Учительская, 20-35, Володи Ульянова, СТ «Энергетик», Измайловская.

Центральный район

3 августа с 07:00 до 19:00 электроэнергия пропадет на ул. Красная, пер. Ряжский, Туапсинская, Альпийская, Пионерская, Параллельная, Ломоносовская, пер. Докучаева, Невская 54,52,50, Волгоградская 45, Севастопольская 22, 25, 31, 6, Восточная 4, 7, 22/1, пер. Виноградный 3, ул. Виноградная 216/1, 218/1, 30, 23.

Лазаревский район

3 августа с 08:00 до 17:00 будет обесточен п. Дагомыс, ул. Надежная, Армавирская, п. Алексеевка, п. Татьяновка, аул Тхагапш, п. Марьино, Горный Воздух, ул. Енисейская.