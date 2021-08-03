Последние новости на 3 августа 2021: на курортах края проверяют, как соблюдаются правила заселения туристов

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Рассказываем последние новости на 3 августа 2021

На курортах Краснодарского края проверяют соблюдение правил заселения туристами. Мониторинговые группы посетили 10 санаториев и отелей в Сочи, Геленджике и Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Мэр Новороссийска пообещал не допустить строительство высоток в парке Фрунзе. Речь идет о земельном участке, где раньше находился ресторан «Рыцарский зал».

Медики Краснодара объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса. У них были тяжелые соматические заболевания.

Синоптики рассказали, когда ливни собьют багровую жару в Краснодарском крае. Нынешняя неделя в регионе ожидается знойной.