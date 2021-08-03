Погода в Краснодаре 3 августа 2021: воздух прогреется до 39 градусов

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Узнали, какой будет погода в Краснодаре 3 августа 2021.

Жара пока не собирается уходить из Краснодарского края. Припекает и в краевом центре. В городе 3 августа столбики на термометрах поднимутся до 39 градусов. Такие цифры относятся к опасному явлению, поэтому специалисты не рекомендуют долго находиться на солнце.

- В Краснодаре 3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса, днем 37-39 градусов - сильная жара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю местами прогреется и до 40 градусов. Такие высокие температуры ожидаются во второй половине дня в северной половине края и центральных районах.