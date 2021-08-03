Температура воды в Черном море 3 августа 2021: теплее всего в Сочи

Фото: Виктор Клюшкин

Узнали, какая температура воды в Черном море 3 августа 2021.

В Краснодарском крае уже не первую неделю держится жара. Из-за высоких температур воздуха и вода в море – парное молоко. Теплее всего 3 августа в Сочи, здесь вода в Черном море прогрелась до 28 градусов. Для сравнения, такая же температура и в Азовском море, где традиционно теплее, чем в Черном.

В Туапсе и Геленджике сегодня вода 27 градусов. Немного прохладнее в Анапе и Новороссийске, здесь столбики водных термометров стоят на отметках 26 градусов.