МЧС предупредило о красном уровне опасности на Кубани 4-6 августа

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МЧС распространило предупреждение по высокой и чрезвычайной пожароопасности 4-го и 5-го классов на территории Краснодарского края. Красный уровень прогнозируется 4-6 августа.

- С 4 по 6 августа на территории региона и города Краснодар ожидается пожароопасность 4-го и 5-го класса. Вероятны возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели добавили, что в жаркую погоду запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре 3 августа воздух прогреется до 39 градусов, а по краю ожидается 40 градусов жары.