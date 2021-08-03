Кубанский боксер Муслим Гаджимагомедов поборется за олимпийское золото на Играх в Токио

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский боксер Муслим Гаджимагомедов выступает на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 91 кг. Спортсмен уже обеспечил себе награду – он вышел в финал. Теперь Муслим поборется за золото.

Золото или серебро привезет с Олимпиады Гаджимагомедов, станет ясно 6 августа. Финальный бой начнется в 9 утра по мск. Соперник кубанского боксера определится позже.

– Несмотря на молодость, имя Гаджимагомедова уже вписано в историю мирового бокса. Последние годы он доминирует в ринге в своей весовой категории. Болеем и ждем красивого бокса в решающем поединке, - отметил министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

Напомним, Муслиму 24 года, он действующий чемпион мира в категории до 91 кг. Также он возглавляет все мировые рейтинги в любительском боксе в этом весе.