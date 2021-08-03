На Кубани соберут 9 миллионов тонн сахарной свеклы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовала уборка сахарной свеклы. В этом году аграрии планируют собрать 9 миллионов тонн, что больше в два раза по сравнению с прошлым годом. Самые большие площади находятся в Ленинградском, Павловском, Выселковском, Каневском, Кущевском районах.

- Наш край – ведущий регион страны по производству сахарной свеклы и далее сахара. У нас выпускают 25% сахара всей России, - написал губернатор Кубани в соцсетях.

Аграрии приступили к сборке 190 тысяч гектаров, из них 10,7 тысячи засеяны сортами семян отечественной селекции.