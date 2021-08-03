В Краснодарском крае количество самозанятых увеличилось в 2,4 раза

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Налог на профессиональный доход Краснодарский край внедрил с 1 июля 2020 года. И уже к концу года Кубань стала шестой в стране по количеству самозанятых.

С начала 2021 года число самозанятых в крае увеличилось в 2,4 раза. И сегодня специальный налоговый режим применяют более 101 тысячи кубанцев.

– Самозанятость – это возможность вести свой бизнес легально, получать подтвержденный доход, открыто рекламировать свое дело, не боясь штрафов. Самозанятость можно совмещать с основной работой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

От ИП самозанятый отличается еще тем, что он не предоставляет налоговую декларацию и освобожден от обязательных пенсионных взносов.

На Кубани есть специальные предложения по займам до 3% годовых. Их выдает краевой Фонд микрофинансирования.