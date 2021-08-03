В Краснодарском крае коронавирусом за сутки заболели 260 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают выявлять людей с COVID-19. По данным на 3 августа, за сутки в госпитали с подтвержденным коронавирусом попали 260 человек от 2 до 95 лет.

Самыми зараженным за день стали Сочи, Белореченский район, Анапа, Армавир и Темрюкский район. Здесь выявили 46,18,17 и по 16 новых случаев. Краснодар в антирейтинге оказался на шестом месте с 15 заболевшими.

- По 14 инфицированных выявлено в Новороссийске и Отрадненском районе, по 11 – в Геленджике и Крыловском районе, по 10 – в Кореновском, Красноармейском и Успенском. Восемь положительных результатов в Павловском районе, семь – в Калининском, шесть – в Славянском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В других районах меньше заболевших. Так, в Ленинградском и Северском районах в больницах прибавилось по пять пациентов. По четыре – в Курганинском и Новокубанском. По два человека выявили в Абинском, Каневском и Новопокровском районах. Единичные случаи зафиксированы в Туапсинском, Брюховецком, Кавказском, Кущевском, Тимашевском, Крымском и Мостовском.

Число летальных случаев также велико. За последние сутки (на 3 августа) в регионе скончались 33 человека с подтвержденным диагнозом, накануне было отмечено 34 смерти.